Taiwanul acuză că 38 de avioane militare chineze au pătruns în spaţiul său aerian Taiwanul a anuntat ca 38 de avioane militare chineze au zburat vineri în zona sa de aparare aeriana - cea mai mare incursiune de pâna acum de la Beijing, relateaza BBC.



Ministerul apararii a declarat ca aeronavele au intrat în zona sa de identificare a apararii aeriene (ADIZ) de doua ori, potrivit News.ro



Taiwanul a raspuns trimitând avioane si folosind sistemul de rachete.



China vede Taiwanul ca o provincie separatista, dar Taiwanul se considera un stat suveran.



"China s-a angajat fara voie în agresiuni militare, afectând pacea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

