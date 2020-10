Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in unitatile spitalicesti din judetul Constanta s au inregistrat cinci decese.La nivelul judetului Constanta, de la debutul pandemiei de coronavirus pana in prezent, au murit 90 de persoane infectate cu SARS CoV 2.In ultimele 24 de ore, s au inregistrat cinci decese.Deces nr.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea…

- Slovacia isi intensifica masurile de combatere a pandemiei noului coronavirus impunand obligativitatea purtarii mastilor de protectie in locurile publice incepand de joi, relateaza Agerpres , citand DPA. Premierul Igor Matovic a anuntat, duminica, o serie de masuri de „franare de urgenta”, potrivit…

- Elita sahului mondial, in frunte cu campionul lumii, norvegianul Magnus Carlsen, s-a reunit pentru prima oara de la debutul pandemiei de coronavirus, la Stavanger (Norvegia), cu ocazia celei de-a opta editii a turneului Altibox Norway Chess, informeaza ziarul sportiv Marca, scrie Agerpres.

- Bilanțul mondial de SARS-COV-2 ramane in continuare ingrijorator. Conform Worldometer, s-a trecut de borna psihologica de un milion de victime, Statele Unite, India și Brazilia fiind cele mai afectate țari atat la nivelul infectarilor, cat și la nivelul deceselor. India a depașit recent șase milioane…

- Pandemia de coronavirus lovește puternic in toate colțurile lumii, astfel ca valul doi de COVID-19 este tot mai aproape de noi. Israelul este, pentru moment, prima țara din lume care revine la starea de urgența, dupa ce numarul imbolnavirilor a crescut alarmant. Aceasta masura disperata va fi valabila…

- Institutia Prefectului Judetul Constanta a prezentat situatia actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 1.823 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 46 de persoane…

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a anunțat, vineri, ca Ungaria iși va inchide frontierele de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19, iar ungurii care se intorc in țara din strainatate vor trebui sa intre in carantina. Gergely Gulyas a declarat…