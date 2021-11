Statele Unite și China au schimbat sambata, 13 noiembrie, avertismente severe in privința Taiwanului, inaintea unui summit virtual programat luni intre președinții american Joe Biden și chinez Xi Jinping. Intr-o discuție cu omologul sau chinez Wang Yi, secretarul de stat al SUA Antony Blinken „și-a exprimat ingrijorarea cu privire la continuarea presiunii militare, diplomatice și […] The post Taiwan: SUA avertizeaza China inaintea summit-ului Joe Biden-Xi Jinping first appeared on Ziarul National .