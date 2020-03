Taika Waititi, premiat anul acesta cu Oscar pentru scenariul adaptat Jojo Rabbit

Stiri pe aceeasi tema

- Steven Spielberg a renuntat sa regizeze urmatorul film „Indiana Jones”, iar locul lui este posibil sa fie preluat de James Mangold, care se afla in negocieri, informeaza Variety, citata de news.ro.Dupa ce dezvoltarea proiectului a durat mai mult decat era prevazut, Spielberg a renuntat la…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Academia americana de film, la un miting organizat in Colorado, pentru ca a premiat un film sud-coreean, „Parasite”, cu Oscar. In replica, distribuitorul american al filmului, Neon, a scris pe Twitter ca intelege reactia liderului american la filmul subtitrat,…

- Lungmetrajul "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.La acelasi premiu au mai fost nominalizate filmele "The Irishman",…

- Taika Waititi, regizorul si scenaristul filmului "Jojo Rabbit", a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 92-a editie a galei premiilor decernate de Academia de film americana, conform contului de Twitter al evenimentului. …

- Pentru actorul si regizorul neozeelandez Taika Waititi, un maori de origine evreica, sa-l interpreteze pe Hitler nu era un lucru pentru care era pregatit. Totusi in "Jojo Rabbit" el se strecoara in uniforma dictatorului pentru un pariu riscant: o comedie despre Germania nazista, relateaza AFP.…

- Filmele "Parasite" si "Jojo Rabbit" si serialele TV "Succession" si "Barry", produse de HBO, au castigat premiile principale decernate de Sindicatul scenaristilor americani (Writers Guild of America - WGA) la gala sa din acest an, organizata sambata seara sub forma a doua ceremonii ce au avut loc simultan…

- Filmele "Parasite", de Bong Joon Ho, si "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, au fost marile caștigatoare la ediția de anul acesta, a 72-a, a premiilor Sindicatului scenaristilor americani (Writers Guild of America/ WGA), potrivit deadline.com, potrivit Mediafax.Astfel, Bong Joon Ho si Han Jin…

- Filmul, produs de Fox Searchlight, urmareste ascensiunea muzicianului american, scrie Variety. Mangold a regizat cel mai recent „Ford v Ferrari", cu Matt Damon si Christian Bale in distributie. El a regizat si scris „Logan" (2017), care a devenit primul film cu supereroi nominalizat pentru scenariu…