Taifunul Jebi amenință Japonia Jebi, a carui denumire inseamna ''randunica'' in limba coreeana, s-a intetit saptamana pana la nivel de super-taifun, insa a slabit din intensitate in cursul deplasarii in directie nordica, informeaza DPA si Reuters. In cursul zilei de marti, cand va atinge coastele Japoniei, Jebi va fi un taifun de categoria 1 sau 2, conform prognozelor meteorologilor. Zone evacuate Mai multe zone din vestul Japoniei ar putea fi afectate dupa ce Jebi va atinge, marti, zona de uscat. Taifunul va aduce pana la 300 milimetri de precipitatii in 24 de ore si rafalele de vant de pana la 216 kilometri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

