Tabloul de bord al economiei, dominat de cifra 4

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat un avans de 1,2% in 2019, dupa o crestere de 1,8% in anul 2018, si un avans de 2,4% in 2017, potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Cu toate acestea, cifra comunicata de Eurostat este putin…

- Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat anul trecut un avans de 6,1%, cel mai slab ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, pe fondul razboiului comercial cu SUA, iar in acest an sunt asteptate noi masuri de stimulare destinate sa evite o incetinire si mai grava, transmite Reuters.…

- Trump a ingenuncheat a doua economie a lumii. Cifrele anunțate de China, care ingrijoreaza intreaga lume Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat anul trecut un avans de 6,1%, cel mai slab ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, pe fondul razboiului comercial cu SUA. Chiar dacă o creştere…

- Cresterea economica a Romaniei va ajunge la 4,2% in 2019, dar va incetini in 2020 la 2,8%, sunt de parere expertii Euler Hermes, companie cu activitate in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, informeaza AGEPRRES . Conform unui studiu publicat miercuri, cresterea reala a PIB-ului Romaniei…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a manifestat regretul, marti, ca sectorul sanitar romanesc are unul dintre cele mai mici bugete din Uniunea Europeana. El a declarat, la Digi 24, ca Romania aloca, in 2020, 5,6% din Produsul Intern Brut (PIB) sectorului sanitar, in conditiile in care in tarile…

- Romania, intre statele UE cu cel mai mic consum și PIB per capita, in 2018 Bulgaria, Ungaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European…