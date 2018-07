Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a afirmat vineri la Baile Tusnad, ca ii roaga pe romani ca atunci cand sarbatoresc Centenarul sa reciteasca Declaratia de la Alba Iulia, el adaugand ca acest document garanteaza dreptul la autonomie al maghiarilor din Transilvania, promisiune care nu a fost respectata."Deci,…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a declarat vineri, la Baile Tusnad, ca revendicarea autonomiei este un semn al loialitatii secuilor fata de Romania si si-a exprimat convingerea ca autonomia ar face mai stabila si mai puternica tara noastra."Indiferent…

- The President of the Hungarian People's Party of Transylvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, stated in Baile Tusnad on Friday that the claim of autonomy is a sign of Szeklers' loyalty to Romania and expressed his conviction that autonomy would make our country even more stable and stronger. "No matter…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, face demersuri repetate pentru a demonstra ca Ungaria este superioara Romaniei, dar și ca joaca rolul de premier pentru cetațenii maghiari din Romania. O spune europarlamentarul Catalin Ivan, care face acuzații dure."Viktor Orban iși face iar drum in Transilvania,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, vine in Romania. Conform Agerpres, acesta va participa la o conferința de la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, care va avea loc saptamana viitoare.Potrivit sursei citate, Viktor Orban va tine o prezentare comuna cu presedintele Consiliului National…

- Instanța suprema i-a condamnat pe Szocs Zoltan care la fond primise 10 luni și 8 zile inchisoare și pe Beke Istvan care primise 11 luni și 6 zile, ambele cu executare, la cate cinci ani de inchisoare cu executare. ICCJ a menținut și desființarea gruparii “Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM) din…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Targu Mures, ca, in urma unui sondaj de opinie realizat pe un esantion mare de populatie, a reiesit faptul ca romanii din Transilvania sunt mult mai deschisi fata de maghiari, fata de minoritati si fata de drepturile lingvistice ale acestora,…