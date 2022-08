Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare nucleara maghiara a acordat o licența de construcție pentru doua reactoare noi la centrala nucleara Paks din Ungaria, care urmeaza sa fie construite de compania rusa Rosatom, in baza unui acord semnat in 2014 intre Budapesta și Moscova, scrie Reuters . In ciuda intarzierilor,…

- Ungaria, membra a Uniunii Europene, a mentinut ceea ce numeste relatii pragmatice cu Moscova de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, creand tensiuni cu unii aliati ai Uniunii Europene dornici sa adopte o linie mai dura. A Ungaria, care este dependenta in proportie de 85% de gazul rusesc, se opune ferm…

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara. Despre aceasta a anunțat vineri premierul ungar Viktor Orban la un post public de radio, relateaza Reuters . Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700…

- Unitatea Europei este importanta asa incat Ungaria accepta planul de urgenta al Uniunii Europene privind reducerea cererii de gaze si se va stradui sa-l puna in aplicare, in conditiile in care statele membre se pregatesc pentru noi reduceri ale livrarilor de catre Rusia, a declarat joi, la Viena, premierul…

- Desi Statele Unite si Marea Britanie ramin deocamdata ferme pe pozitie, sub impactul presiunilor social, crizelor energetica si economica, sprijinul din Europa de Vest, mai ales din Germania, devine tot mai problematic; in timp sanctiunile impuse Rusiei nu par sa aiba rezultatul scontat Descinderile…

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, ceea ce inseamna ca multi cetateni vor plati mai mult pentru energia suplimentara pe care o consuma, transmite Reuters.…

- Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, se deplaseaza, joi, la Moscova pentru a discuta despre noi livrari de gaze, a anunțat partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban. „Pentru a garanta securitatea aprovizionarii cu energie a Ungariei, guvernul a decis sa cumpere 700 de milioane de metri…

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, pentru a cincea zi consecutiv, impotriva unei reforme fiscale a guvernului Viktor Orban, care i-ar afecta in primul rand pe micii intreprinzatori și pe liber-profesioniști, inclusiv pe cei care fac servicii de curierat și livreaza comenzi de…