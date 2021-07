Symmetrica, investiție de 9 mil. euro pentru extinderea liniilor de producție în fabricile deținute Symmetrica, liderul pietei locale de pavele si borduri vibropresate si cel mai mare producator autohton, continua investițiile și aloca un buget de circa 9 milioane de euro pentru extinderea cu noi linii de producție pentru cinci dintre cele șapte fabrici pe care le deține. Noile linii vor fi dedicate producerii de elemente pentru sisteme de canalizare in contextul cererii tot mai mari de astfel de produse de la an la an. „Piața de sisteme de canalizare este in creștere constanta și estimam ca cererea va fi tot mai mare in viitor, mai ales in contextul nevoii de branșare a locuințelor, in special… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, in 2020, cu 279.346 persoane mai mult comparativ cu anul anterior, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.In ceea ce priveste…

