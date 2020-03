Sylvia Hoişie, supranumită „mama Polidinului”, a identificat cauzele răspândirii coronavirusului Medicul Sylvia Hoisie (92 de ani) a facut parte din echipa care a inventat Polidinul, produs 100% romanesc. Supranumita "doctorita Polidin" sau "mama Polidinului", aceasta spune ca lipsa echipamentelor din spitale si lipsa de organizare a autoritaților sunt cazele pentru care coronavirusul avanseaza in Romania.”Toata greutatea este altceva, lipsa de echipamente. Sa poți sa mergi in Cosmos și sa nu ai maști... Este jenant. Lumea trebuie sa ințeleaga ca nu este o joaca, nu este o simpla grija cum s-a crezut la inceput. Am crezut ca aceasta boala nu va ajunge la noi. Nici eu n-am crezut. Lipsa de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

