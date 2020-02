Suzuki Ignis 2020 a primit un facelift important- 1.2 90 CP si CVT 4x4

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz pregatește lansarea versiunii Clasa E facelift. Modelul va fi prezentat in scurt timp, debutul comercial urmand sa aiba loc in vara acestui an. La fel ca pana acum, Clasa E facelift va fi disponibil in versiuni sedan, break, coupe, cabrio și All Terrain. Pentru a indulci așteptarea fanilor,…

- Nora unui cunoscut medic din Gorj a obținut recent un premiu important in activitatea ce o desfașoara. Mai exact este vorba de Ana Maria Lungu, nora medicului Camelia Barbuț. Aceasta a primit luni seara premiul Best Bridal Brand, cea mai buna marca de rochii de mireasa in cadrul Galei Celebrity…

- Pas cu pas, Audi iși pune noile modele electrificate pe drum. Vanzarile preliminare ale noului Q7 TFSI e quattro tocmai au inceput in Germania și in alte țari europene. SUV-ul, a carui unitate de propulsie PHEV combina un motor V6 de trei litri pe benzina cu un motor electric puternic, este disponibil…

- Ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, a primit miercuri seara, premiul 'Ambasadorul Anului' la Gala Premiilor Capital - Eroii Anului 2019, el afirmand cu aceasta ocazie ca Romania are un loc important in inima sa, iar Israelul reprezinta un prieten adevarat al tarii noastre.…

- Zile libere 2019. Anunț important pentru angajați! Cum se schimba, anul acesta, situația de Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei. Zile libere din 2019. Cum se schimba, anul acesta, situația de Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei? Guvernul este obligat sa stabileasca anual, in primele…

- Modelul Audi S4 cu motor turbo diesel V6 de 3.0 litri, recent modernizat printr-un facelift , a ajuns acum in vanzare pe piata din Europa. Este mult mai economic decat predecesorul sau pe benzina, iar in termeni de performanța cumparatorul nu sacrifica nimic.

- "Bravo lui Boloni", a scris Marc Degryse, un fost important international belgian, intr-un articol pentru revista Sport/Foot Magazine, dupa ce Royal Antwerp, echipa tehnicianului roman, a invins-o duminica pe FC Bruges, liderul campionatului Belgiei (2-1). "La Antwerp, Ladislau Boloni…

- "Au trecut zece ani de-atunci. Am avut cancer de rect, cu metastaze pe lobul mic al ficatului. Doua metastaze. Am fost operat in Franta, la Nisa, si mi-a fost taiat jumatate. Operatia a durat sapte ore si jumatate. Am facut chimioterapie trei luni, radioterapie, operatia si alte sase luni chimioterapie.…