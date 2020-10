Stiri pe aceeasi tema

- Pe 16 octombrie, polițiștii suceveni au dat 159 de amenzi in valoare de 19.000 de lei pentru nerespectarea normelor COVID. Sancțiunile au fost aplicate in timpul controalelor efectuate la 140 de societați comerciale. In aceeași zi, polițiștii suceveni au verificat 628 de persoane cu privire la respectarea…

- In cursul zilei de 14.10.2020 polițiștii au desfașurat activitați in context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse 468 persoane. De asemenea, au fost verificate 143 societați comerciale. Au fost aplicate 96 sancțiuni contravenționale, in valoare…

- SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 492 Persoane verificate cu privire la respectarea masurii și interdicțiilor impuse – 816 Societați comerciale/PFA verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse – 77 I.S.C.T.R.…

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor actiuni fiind prevenirea raspandirii virusului Sars-CoV-2. Astfel, la data de 04 octombrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Brasov, au fost desfasurate actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun situate…

- Ieri, polițiștii suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale in valoare de 1.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala și neluarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Polițiștii au dat amenzile in cadrul controalelor efectuate la…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului Gorj au fost desfașurate 9 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 142 de polițiști, impreuna cu jandarmi și polițiști locali,…

- In cursul zilei de 31 iulie 2020 politistii au organizat mai multe cotroale desfașurat activitați in context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse 158 de persoane. Prefectura Suceava a anuntat ca au fost verificate si 88 de societați comerciale, fiind…