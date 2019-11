Sute de sticle de coniac si de lichior Benedictine au fost recuperate la sfarsitul lunii octombrie de pe epava unei nave scufundate in Marea Baltica de marina germana in timpul Primului Razboi Mondial, informeaza joi AFP. Pe 22 octombrie, Ocean X, o companie suedeza specializata in cautarea bauturilor alcoolice pierdute in trecut pe mare, a salvat de pe epava Kyros 600 de sticle de coniac si 300 de Benedictine, un digestiv distilat pe baza de mirodenii si plante. Kyros a fost scufundat de un submarin german in 1917, in drum spre Finlanda, incarcat cu marfuri destinate Rusiei tariste. Echipajul…