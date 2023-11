Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Militar intra pe fir: peste 700 de schelete umane, gasite la Iași / alte 1.000 de schelete au fost gasite in zona in urma cu zece aniPeste 700 de schelete umane au fost gasite ingropate in spatele cantinei din Compexul Studențesc „Titus Maiorescu” din Iași. Deoarece osemintele erau insoțite…

- Joi, 26 octombrie 2023, de la ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu” a avut loc ceremonia care a marcat implinirea a 163 de ani de la fondarea Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, a deschis ceremonia: „Bine ați venit la ceremonia consacrata…

