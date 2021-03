Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane, cu steaguri si pancarte, au ajuns miercuri seara in Piata Victoriei, pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Pentru a patra seara la rand, oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, dupa care au marsaluit pe traseul…

- Mii de persoane au ieșit luni sa protesteze fața de restrictiile impuse pentru combaterea coronavirusului in București și in mai multe orașe din țara. In Capitala, un protestatar a fost reținut. In Galați, manifestanții au aruncat cu pietre in jandarmi. UPDATE: In jurul orei 23.00, protestatarii din…

- Cateva sute de oameni protesteaza la aceasta ora in București, pentru a treia seara la rand. Noi manifestații fața de restricțiile impuse in contextul pendemiei au loc și in cateva orașe, dar protestele sunt mult mai restranse fața de serile trecute.HotNews.ro transmite Livetext cele mai importante…

- Peste 1.000 de bucuresteni au plecat din Piata Universitatii spre Piata Victoriei, in ciuda opozitiei jandarmilor Oamenii scandeaza impotriva Guvernului, impotriva restrictiilor, a lui Raed Arafat si Florin Citu. In aceste momente, in Piata Victoriei, situatia a devenit, brusc, foarte tensionata. Mai…

- Peste 1.000 de bucureșteni au plecat din Piața Universitații spre Piața Victoriei, in ciuda opoziției jandarmilor! Oamenii scandeaza impotriva Guvernului, impotriva restricțiilor, a lui Raed Arafat și Florin Cițu. Printre protestatari se afla tineri și tinere, dar și parinți cu copii. Mulți…

- Sute de persoane protesteaza, luni, in Bucuresti si in marile orase din tara fata de noile restrictii impuse de Guvern. Oamenii s-au strans in Piata Universitatii, n piatele centrale ale oraselor sau n fata prefecturilor si scandeaza lozinci impotriva autoritatilor, reclama dictatura medicala si…

- update Și la Timișoara, peste 300 de persoane protesteaza fața de Guvern și de masurile luate de acesta. Protestatarii cer ridicarea restricțiilor și prelungirea programului magazinelor. update 03.00 In ciuda orei inaintate, oamenii au pornit din nou in marș catre Guvern. Ei se deplaseaza pe partea…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…