Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Arad au descoperit o crescatorie de vaci improvizata, in care 60 de animale sunt tinute doar sub cerul liber si in noroi pana la genunchi. Termenele anterioare date fermierului pentru remedierea situatiei nu au fost respectate, astfel ca se are in vedere confiscarea vacilor.

- Primarul comunei Moieciu, Mircea Ionita Manea, a fost condamnat, in prima instanta, la o pedeapsa privativa de libertate cu executare, de trei ani si opt luni, pentru furt de arbori si abuz in serviciu, ca pedeapsa complementara interzicandu-i-se si dreptul de a candida la functii publice, transmite…

- De serviciile publice gratuite de tip cantina sociala beneficiaza persoane cu venituri sub cel minim garantat, care este de doar 149 de lei de persoana pentru o luna.Cei care depașesc acest prag, platesc 30% din hrana pe care o primesc. Ajutoarele de hrana, oferite de stat, dar și de ONG-uri sau biserici,…

- Soferii romani ar putea ramane si fara masina, pe langa suspendarea permisului de conducere, in anumite situatii. Noi reguli si amenzi uriase sunt prevazute intr-un nou proiect de lege. Este vorba despre un nou proiect de lege care prevede sanctionarea mai dura a vitezomanilor. Astfel, acestia ar urma…

- Sambata, 3 decembrie, in cadrul Congresului de la Albufeira (Portugalia), European Gymnastics iti va alege conducerea pentru urmatorii cinci ani. Printre candidatii care vor fi votati de catre cei 50 de reprezentanti ai federatiilor nationale afiliate se afla si cinci romani: Anca Mihailescu Grigoras,…

- A devenit OFICIAL! Lovitura CRUNTA pentru milioane de șoferi romani! Toți proprietarii de mașini care fac aceasta greșeala in trafic risca sa ramana fara ele. IMPORTANT! Noile modificari ale Codul Rutier vor crea un adevarat haos in marile orașe și vor da batai de cap conducatorilor auto. Citește…

- Potrivit unui nou raport, Ucraina este in pericol de a ramane fara armament pentru aparare aeriana impotriva atacurilor rusesti, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Sute de sindicaliști vor protesta miercuri, 19 octombrie 2022, in fața Prefecturii Olt, in cadrul amplei acțiuni de protest organizata de confederația Cartel Alfa in toata țara. Pe 20 octombrie se va protesta in București.