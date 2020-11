Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, miercuri, rata de 2 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus o serie de masuri suplimentare de siguranta, printre care purtarea mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si in zonele aglomerate aflate…

- Bucureștiul se afla la un pas de starea de urgența. Explozia noilor cazuri de infectare cu noul coronavirus a determinat Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența sa decida inchiderea, de astazi, a cafenelelor restaurantelor, cinematografelor și teatrelor.O alta decizie a…

- In cadrul Spitalului Județean de Urgența Zalau – secția interne, in data de 24.09.2020, a fost depistat un focar de infecție cu COVID-19. Astfel, a fost depistat pozitiv un numar de 14 persoane, din care zece cadre medicale și personal auxiliar și patru pacienți. In urma cazurilor depstate, Directia…

- In ultimele 7 zile, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus in județul Alba a fost constant și intr-un ritm ascendent. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate astazi ajunge la 1593 persoane confirmate pozitiv, 1151 persoane vindecate și 61 decese. Dupa cum se poate observa,…

- Romania a inregistrat un record al numarului de cazuri noi de COVID-19, iar premierul Ludovic Orban a precizat ca asteapta o analiza pe o perioada mai lunga, insa priveste cu atentie si ingrijorare cifrele record."Privesc cu atentie si ingrijorare aceasta data de astazi, dar este o cifra relativa, asteptam…

- Numar mic (in comparație cu zilele trecute) de noi infectari cu Covid-19 la nivel național și in Timiș, dar și mult mai puține teste efectuate. In Romania au aparut 692 cazuri noi de Covid-19, dar au fost efectuate doar 7.331 teste. In mod uzual sunt realizate 20.000-25.000 de teste in fiecare zi, iar…

- O parte dintre investigatiile facute angajatilor de la laborator au fost asigurate pe baza unui contract cu un laborator privat.Sapte dintre cei opt angajati sunt internati in spital, iar primele concluzii ale anchetei epidemiologice arata ca sursa infectiei este din afara spitalului, a…

- Alte 1.215 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 35 de noi decese. Potrivit bilanțului publicat marți de autoritați, in județul Vaslui a fost inregistrata o creștere uriașa a cazurilor noi, potrivit Digi24.Daca…