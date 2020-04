Sute de hectare de vegetație au ars în România în ultimele zile Incendiul de vegetație de la fosta fabrica de porci din Periș, județul Ilfov, care a poluat miercuri Bucureștiului, nu este singular in ultima perioada. In Romania au ars sute de hectare de vegetația in ultimele zile. Potrivit IGSU, in cursul zilei de luni pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și litiera la limita județelor Hunedoara și Timiș, intre localitațile Lapugiu de Sus și Pietroasa.Forțele de intervenție au constatat ca flacarile se manifestau pe o suprafața de aproximativ 85 ha, fiind indentificate mai multe focare. In aceeași zi a avut loc… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Incendiile de vegetație și-au facut simțita prezența in tot vestul țarii. Nu doar in Hunedoara și in Timiș, dar și in Caraș-Severin. Pompierii s-au luptat cu flacarile ore intregi. Flacarile au mistuit noua hectare de padure in Caraș-Severin. Incendiul a avut loc in Ocolul Silvic Moldova Noua. Zeci…

- O suprafata de 30 de hectare de vegetatie uscata arde miercuri dupa-amiaza in zona localitatii Saru Dornei, iar pompierii militari intervin pentru lichidarea incendiului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca, la fata locului, in sprijinul pompierilor militari…

- Peste 600 de hectare de vegetatie uscata au ars, in noaptea de marti spre miercuri, in cinci incendii produse pe raza judetul Buzau.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, Vasile Prahoveanu, "pompierii buzoieni au intervenit pentru stingerea a cinci astfel de incendii simultan, cu o…

- Peste 130 de hectare de teren, intre care 18 hectare de padure, au fost cuprinse de flacari in urma unor incendii de vegetatie uscata care au avut loc, in zilele sfarsitului de saptamana, in mai multe localitati din judetul Hunedoara.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproximativ 80 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars intr-un incendiu, in noaptea de duminica spre luni, intre satul Greci si orasul Macin, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Purtatorul de cuvant al institutiei, Florentin Daciu, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Zeci de pompieri și voluntari au intervenit marți noapte sa stinga incendiile de proporții semnalate pe raza mai multor localitați ale județului. In zona localitatii Paclele din comuna Berca, unde sunt conducte de gaze, focul s-a intins pana in apropierea bisericii din sat si a gospodariilor de la marginea…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars, duminica, intr-un incendiu izbucnit in zona satului Zebil (Tulcea), cel mai probabil dupa ce o persoana a incercat sa igienizeze prin ardere o suprafata de teren. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

