Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest Cluj a descoperit in Campia Turzii, județul Cluj, o afacere profitabila. In cadrul acțiunilor de control, a fost identificat operatorul economic SC Gamos Com SRL, din localitatea Campia Turzii, care avea expuse la comercializare…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj prin CJPC Cluj, sub coordonarea vicepreședintelui ANPC, Sebastian Hotca, a continuat acțiunile de control la operatorii economici care comercializeaza produse textile, in județul Cluj. Acțiunile s-au derulat in…

- Produse pentru protecția plantelor, retrase de la vanzare de polițiști, dintr-un magazin din Teiuș. Erau expirate Polițiștii din Alba au retras de la vanzare, dintr-un magazin de profil din Teiuș, mai multe produse pentru protecția plantelor, care erau expirate. La data de 22 martie 2023, polițiștii…

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC in mai multe parfumuri . Conform listei de ingrediente, produsele contin butilfenil metilpropional BMHCA , care este interzis in produsele cosmetice.BMHCA poate dauna sistemului reproducator,…

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare, scrie Ziare.com. ANPC a anuntat…

- REȘIȚA – Oamenii legii au trecut sambata pragul a patru societați comerciale, verificarile soldandu-se cu 4 dosare penale, cea mai mare captura cantitate de haine presupuse contrafacute, care erau scoase la vanzare, fiind ridicata dintr-o piața! Bunurile despre care Poliția spune ca sunt contrafacute…

- Inspectorii internaționali care investigheaza moartea prin otravire a 300 de copii care au baut sirop de tuse se tem ca ingredientele letale din acele medicamente ar putea sa se gaseasca in continuare in produsele aflate la vanzare, scrie The Telegraph. Echipa din partea Organizației Mondiale a Sanatații…

- Consumatorii din Republica Moldova vor avea acces la informații mai detaliate despre produsele alimentare achiziționate, substanțele sau ingredientele ce cauzeaza alergii sau intoleranța fiind indicate pe etichete. Guvernul a obligat operatorii din domeniul alimentar, prin modificarile operate vineri,…