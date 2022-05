Sute de clujeni au donat sânge pentru a primi abonamente la Untold sau Neversea Cea mai longeviva campanie de donare de sange din țara, Blood Network, a inceput sambata la Cluj-Napoca și va continua in 11 orașe. Persoanele care doneaza sange pot intra gratuit la UNTOLD sau Neversea, informeaza Monitorulcj.ro . BLOOD NETWORK , cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea, a inceput sambata in toata țara. Primii donatori s-au strans in centrul municipiului Cluj-Napoca pentru a le fi recoltat sange. Ajunsa la cea de-a 8-a ediție, campania de donare de sange BLOOD NETWORK se desfașoara in 2022 in perioada 14… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BLOOD NETWORK, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, initiata de organizatorii UNTOLD si Neversea, ii asteapta din nou pe eroi sa salveze vieti si sa se bucure de experiente de neuitat la unele dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume.Ajunsa la cea de a 8 a editie, campania…

- Cei care doresc un abonament la Untold sau Neversea pot dona sange in perioada 14 mai - 3 iulie, la caravana care va strabate intreaga țara.BLOOD NETWORK, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, inițiata de organizatorii UNTOLD și Neversea, ii așteapta din nou pe eroi sa salveze vieți…

- BLOOD NETWORK, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania,inițiata de organizatorii UNTOLD și Neversea, ii așteapta din nou pe eroi sa salveze vieți și sa se bucure de experiențe de neuitat la unele dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume. Ajunsa la cea de-a 8-a ediție, campania…

- Inițiata de organizatorii UNTOLD și Neversea, ii așteapta din nou pe eroi sa salveze vieți și sa se bucure de experiențe de neuitat la unele dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poveste cu final asteptat pentru un hot „calificat” din Timișoara. Acesta nu a apucat sa se bucure de prada, fiind imediat prins de oamenii legii. In data de 7 martie, in jurul orei 03:30, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat pe bulevardul Eroilor…

- Nici bine nu a spart un magazin de unde a furat de „ale gurii”, dar si produse cosmetice ca a dat nas in nas cu… politistii. In data de 7 martie, in jurul orei 03:30, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat pe bulevardul Eroilor din Timișoara, o persoana…

- Nr. 26 din 8 Martie 2022 BULETIN 8 MARTIE 2022 RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT In data de 07.03.2022, in jurul orei 03:30, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, politistii Sectiei 2 Timisoara au depistat pe bulevardul Eroilor din Timisoara, o persoana suspecta, care impingea un carucior de cumparaturi,…

- Academia Mamicilor din Timișoara sarbatorește cea de-a 50-a ediție a campaniei de donare de sange „Implica-te și schimba destine”. Copiii internati la sectia de hemato-oncologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Turcanu” din Timisoara au din nou nevoie de ajutorul tau!