Sute de autorizaţii pentru vânătoarea de elefanţi, emise de Botswana Autoritatile din Botswana au emis 287 de autorizatii pentru vanatoarea de elefanti, sezonul fiind reluat dupa ce anul trecut a fost suspendat din cauza pandemiei, informeaza marti agentia DPA. Vanatorii pot impusca 287 de elefanti in acest sezon, a anuntat in cadrul unui interviu directorul Departamentului pentru fauna salbatica si parcuri nationale, Kabelo Senyatso. Sezonul de vanatoare se desfasoara in perioada 6 aprilie - 21 septembrie. Botswana a interzis vanatoarea in 2014, insa a ridicat aceasta interdictie in 2019. Vanatoarea a fost apoi intrerupta de izbucnirea pandemiei de COVID-19, ceea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

