Susţineri politice cu parandărăt la lliberali. E de bine sau de rău pentru Alexe şi Chirica? Vesti noi pe azi, venite cu trenul de noapte (ala inca nescos din lista) de la Bucuresti, stimati cetitori de la Iasi. Zice-se prin capitala caci apele s-au cam asezat la varful PNL, si ca premierul Florin Citu are acum prima sansa. Dar, cica, acesta va fi ajutat sa devina presedinte cu parandarat. Adicatelea va trebui sa primeasca, apoi sa dea si inapoi (para, adica bani, inapoi: vorba turcului, daca nu stiati de unde vine jargonul. Adica, dupa ce va primi votul, el va trebui sa imparta puterea, si asta chiar in mod oficial, formal, si nu pe sub masa, cu baronii care il vor ajuta sa castige.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

