- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit marți, 11 septembrie a.c., pe miniștrii afacerilor externe din Republica Polona, domnul Jacek Czaputowicz, și Republica Turcia, domnul Mevlut Cavușoglu, insoțiți de omologul lor roman, Teodor Meleșcanu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, marti, o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, pe agenda discutiilor aflandu-se temele de interes prioritar, in special din domeniul securitatii. Potrivit unui…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre subiecte de actualitate aflate pe agenda europeana, in principal tematica privind presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in semestrul I al anului 2019. Totodata, vor fi abordate subiecte referitoare…

- Noul ambasador britanic in Romania, Andrew Noble, a fost primit, joi, de catre ministrul de Externe, Teodor Melescanu, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare. Noble a mai fost in Romania in anii 1983-1986, titreaza News.ro. Andrew Noble a intrat in diplomatie in anul 1982, iar in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara, anuntata saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila, nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD. Guvernul face sabotaj bugetar,…

- Presedintia austriaca a Consiliului UE prioritizeaza rolul protector al Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Austriei la Bucuresti, Isabel Rauscher. Ea a participat, alaturi de ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, la conferinta de lansare a presedintiei austriece, la sediul Reprezentantei…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe asistentul secretarului de Stat al SUA pentru afaceri europene si eurasiatice, Wess Mitchell, cei doi avand convorbiri in cadrul carora au abordat mai multe subiecte, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul finlandez al Afacerilor Externe Timo Soini, care a precizat ca tara sa apreciaza eforturile sefului statului pentru sustinerea statului de drept si a luptei anticoruptie, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.…