- Obiectivul general al acestui proiect este creșterea gradului de informare și susținerea elevilor atat din Maramureș, cat și din județele vecine, cu privire la oferta educaționala din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Acest proiect cuprinde doua etape. Prima etapa vizeaza membrii LSPV,…

- Gunoaiele din Maramureș se vor transfera de la Oradea la Brașov. Ințelegerea cu cei de la Oradea a expirat azi, 31 martie, iar soluția gasita de Consiliul Județean a fost sa ducem gunoiul la Brașov. Adica plimbam gunoiul dintr-un județ in altul și ne milogim la cine ne primește gunoaiele. Și deloc pe…

- Miercuri, 16 februarie, la ora 12.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin plangere formulata de catre o femeie de 76 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca a fost talharita. In fapt, in jurul orei 01.00, in timp ce se deplasa pe bulevardul Republicii la intrarea pe podul ce face legatura…

- Jandarmii din serviciul de paza și protecție au acordat primul ajutor unui barbat caruia i s-a facut rau si a cazut inconștient. S-a intamplat ieri, in jurul orei 12:45, in incinta Palatului de Justiție din municipiul Baia Mare. ”Jandarmii nu au stat pe ganduri și au solicitat sprijin apeland numarul…

- DATA LIMITA DE INSCRIERE IN GRUPUL ȚINTA AL PROIECTULUI „Student pentru performanța” cod MySMIS 141227 ESTE 15 MARTIE 2022. Inscrierea in grupul ținta al proiectului se realizeaza prin DEPUNEREA/TRANSMITEREA dosarului de grup ținta in ORIGINAL cu toate formularele și documentele solicitate. Dupa incetarea…

- In urma investigațiilor derulate de polițiștii de investigații criminale romani și a cooperarii polițienești internaționale, au fost depistați trei barbați, banuiți de talharie și tentativa la omor, fapte ce ar fi fost comise in Germania. La data de 26 ianuarie 2022, autoritațile germane au inițiat…

- Un tanar de 20 de ani din Baia Mare a fost oprit cu focuri de arma de polițiști. Tanarul a condus zece kilometri cu poliția pe umeri și a oprit abia cand un glonț i-a atins cauciucul, transmit reprezentanții IPJ Maramureș. Tanarul de 20 de ani a ieșit in oraș sambata seara, fiind insoțit de un amic.…