Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care blocheaza benzile de circulație de pe noua ruta alternativa care leaga centrul Sucevei de zona comerciala (Iulius Mall, Bazar, SCS), risca sa se trezeasca cu mașinile ridicate, avand de platit atat amenda, cat și costurile de recuperare a autovehiculelor.Pe fondul aglomerației care ...

- Un clujean a fost prins in flagrant in timp ce arunca deșeuri pe strada Pomet.”Nu faceți ca ei! Amenda 6.000 lei și curațenie pe cheltuiala contravenientului.Depozitare necontrolata de deșeuri pe str. Pomet fn., depistata in flagrant de catre dl. Moldovan Alin și dl Bodin Radu de la Politia Locala.Toleranta…

- Un barbat, de 30 de ani, din Savinești, județul Neamț, cautat de autoritațile din Franța, a fost depistat de polițiștii din Neamț. Acesta era urmarit, la nivel internațional, pentru furt și talharie calificata. „La data de 8 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- REZULTATE… In exit-poll-ul de la 19.30, institutele de sondare a a opiniei publice dau castigator PSD, umar la umar cu PNL. Rezultatele estimate sunt: PSD 30,5%, PNL 29%, USR 15,9%, UDMR 5,7%, AUR 5,2%, PMP 5%, Pro Romania 5%. Imediat dupa anuntarea rezultatelor, premierul Ludovic Orban anunta victoria…

- Giani Kirița are cu ce se lauda! Fostul fotbalist are o familie minunata, iar fiica și sora lui ii sunt un real ajutor de nadejde, ori de cate ori are nevoie. Sportivul le-a pus la treaba prin gospodarie, insa a omis un lucru important, iar acestea l-au prins imediat cu minciuna. Iata ce au gasit cele…

- Un politist de la Biroul de Investigatii Criminale Focsani, aflat in timpul liber, a prins un barbat din Marasesti banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata, respectiv tentativa de talharie calificata, savarsite in aceiasi zi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Pentru a putea deschide centrul de testare COVID, Primaria Brasov se asociaza cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgenta. Prin aceeași hotarare CLSU inființeaza, la Caminul pentru persoane varstnice, un Centru de izolare preventiva pentru…

- Primarul cu cele mai multe mandate din istoria post-decembrista a Sucevei, Ion Lungu, a depus vineri juramantul de credința la preluarea celui de-al cincilea mandat de edil al municipiului reședința de județ.Evenimentul a fost marcat de o premiera in istoria Sucevei – prezența ...