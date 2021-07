Stiri pe aceeasi tema

- Survivor Romania a ajuns la final. Sambata, 10 iulie, are loc marea finala a sezonului 2 al celui mai urmarit reality-show din Romania. Zanni, Andrei Dascalu și Marius Craciun lupta pentru a caștiga marele premiu de 50.000 de euro. Cine va fi victoriosul care va ridica trofeul mult ravnit și va primi…

- Survivor Romania se apropie cu pași rapizi de marea finala care se va disputa sambata, 10 iulie, intre cei mai buni concurenți ramași in competiție. Zanni, Marius Craciun și Andrei Dascalu se vor intrece și vor lupta pentru a demonstra ca fiecare dintre ei merita sa caștige marele premiu de la Survivor…

- Finala „Survivor Romania” 2021 are loc sambata, 10 iulie, la Kanal D. Finaliștii vor lupta pentru marele premiu pus in joc, premiul in valoare de 50.000 de euro. UPDATE 10 iulie: Maria Chițu a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2021, inainte de marea finala. Ea a mers la votul publicului alaturi…

- Drumul ei in competiția din Republica Dominicana a luat sfarșit! Maria Chițu a fost eliminata de la „Survivor Romania” chiar inainte de marea finala, in ediția din 9 iulie. Razboinica a afacut și cateva declarații. Cea de-a doua semifinala „Survivor Romania” i-a trimis pe Maria Chițu și pe Zanni la…

- Sakis Katsoulis este marele caștigator al show-ului „SurvivorGrecia”. Fotbalistul Sakis a plecatacasa cu trofeul și cu un cec de 100.000 de euro. Atunci cand concurenții de la„Survivor Romania” au jucat cu cei mai bun din Grecia, Sakis a fost invins pe teren,de Razboinicul Marius Craciun. Sakis este…

- Pentru marea finala Survivor Romania 2021 se lupta șase concurenți. Astfel ca mai sunt inca noua zile pana la marea finala din 10 iulie 2021 și pana la caștigarea trofeului. Cați bani obține marele caștigator de la Survivor Romania Dupa cum a anunțat și Daniel Pavel in Consiuliul de eliminare de duminica…

- Emisiunea culinara Chefi la Cuțite, de pe Antena 1 se afla la finalul celui de-al noualea sezon. Marea finala a sezonului 9 Chefi la Cuțite are loc astazi, 16 iunie, de la 20.30 la Antena 1. Cine sunt cei trei bucatari care se intrec in preparate pentru a caștiga marele trofeu al sezonului. A inceput…

- Marea finala Chefi la cuțite, de la Antena 1, se apropie cu pași repezi, iar fanii sunt nerabdatori sa afle cine va fi marele caștigator. In cadrul sesiunii de intrebari și raspunsuri pe care a organizat-o pe contul sau de Instagram, Ștefan Borleanu a fost intrebat cine este marele caștigator al celebrului…