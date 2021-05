In ediția de duminica seara a show-lui “Survivor Romania 2021”, Razboinica Sideny (pe numele real Szidonia Szasz) a fost eliminata, dupa ce, Maria Chițu, Albert Oprea și Andrei Dascalu au ieșit favoriții publicului. Citește gratuit ediția de mai a revistei Unica. O gasești AICI Ana Porgras, care a parasit și ea competiția in urma cu o luna tot din cauza lipsei voturilor publicului, i-a transmis un mesaj lui Sidney in care recunoaște ca Razboinica este mult mai puternica fața de concurentele din exhipa Faimoșilor și regreta eliminarea ei.