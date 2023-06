Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, merge, marți, la ora transmiterii știrii, la Palatul Victoria pentru o discuție cu premierul Nicolae Ciuca, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.„Marcel (Ciolacu - n.r.) a placat la Guvern pentru a se intalni cu Nicu (Nicolae Ciuca - n.r.) sa discute. ce pot sa…

- LIVE VIDEO Premierul Ciuca anunța amanarea rotativei: Nu imi depun mandatul pana la rezolvarea crizei din Educație Liderii coaliției s-au rintalnit vineri dimineața in ședința la Sediul Guvernului. Este vorba despre Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. Imediat dupa intalnire, aceștia au…

- Greva cadrelor didactice a blocat negocierile pentru rocada din Guvern și reimparțirea portofoliilor intre PSD, PNL și UDMR. Cu toate acestea, premierul Ciuca ar urma sa-și predea mandatul la finalul acestei saptamani, conform protocolului politic.

- Liberalii continua sa negocieze si in partid structura viitorului Guvern cu premier PSD, dupa rocada. Nicolae Ciuca s-a intalnit aseara cu liderii de filiale pentru a discuta despre portofolii și noul program de guvernare. O ședința care a durat pana spre miezul nopții.

- Prim-ministrul Ciuca a declarat luni ca o parte dintre ministrii liberali ai actualului Cabinet nu se vor mai regasi in viitorul Guvern. „Rocada este in plan a se desfasura, asa cum ne-am asumat”, a afirmat Nicolae Ciuca. El a fost intrebat si daca nu-i este teama ca va pierde functia de presedinte…

- Potrivit unor surse Libertatea , ASF a decis joi seara sa ridice autorizația companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolvența. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins, care ar avea 400 de milioane de euro lipsa fața de SCR, cerința de capital de solvabilitate. ASF nu a…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a intervenit in scandalul declanașat de Rareș Bogdan in PNL și in Guvern, prin solicitarea de a fi demis Bogdan Aurescu din funcția de ministru de Externe. Ciuca ar fi dat asigurari ca Bogdan Aurescu va ramane șef al diplomației, susțin surse din conducerea PNL.