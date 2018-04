(VIDEO) Furt intr-o farmacie din Lugoj

O femeie este cautata de politisti dupa ce i-ar fi sustras unei batrane un plic cu bani. Totul s-a petrecut in farmacia din zona Unic unde pensionara a intrat sa isi ia cateva medicamente. Preocupata sa cumpere tot ce are nevoie, batranica a scapat plicul cu bani pe jos fara sa isi dea seama. In plic se aflau aproximativ o… [citeste mai departe]