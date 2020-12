Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile care se poarta la Vila Lac pentru formarea viitorului Guvern sunt blocate de șefia Camerei Deputaților și de imparțirea Comisiilor din Parlament, conform informațiilor Digi 24 . Blocajul se pare ca a aparut in urma faptului ca PNL nu vrea sa cedeze nici șefia Guvernului, pentru care a fost…

- Blocaj la negocierile USR- UDMR – PNL pentru constituirea noului Guvern, din cauza șefiei Camerei Deputaților, dorita de PNL pentru Ludovic Orban și de USR pentru Dan Barna. “NEGOCIERI BLOCATE LA VILA LAC! LuCOVID nu vrea sa renunțe la poziția de șef al Camerei Deputaților, in timp ce USR-PLUS considera…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Negocierile dintre PNL și USR-PLUS sunt mai dure decat s-ar fi așteptat mulți, asta pentru ca cele doua formațiuni vizeaza aceleași funcții și deocamdata nimeni nu pare dispus sa cedeze. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie Astfel,…

- Dan Barna vrea sefia Camerei Deputatilor, functie dorita si de Ludovic Orban. Liberalii ii ofera lui Barna fotoliul de vicepremier, un post cu titul pompos, dar cu rol decorativ. In functie de negocieri, PLUS ar putea primi sefia Senatului.

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…