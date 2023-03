Surse: Euroins intră în insolvență. Unde aveți RCA? Potrivit unor surse Libertatea , ASF a decis joi seara sa ridice autorizația companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolvența. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins, care ar avea 400 de milioane de euro lipsa fața de SCR, cerința de capital de solvabilitate. ASF nu a confirmat decizia, autoritatea planificandu-și sa comunice public vineri dimineața decizia, potrivit Libertatea . Premierul Ciuca anunțase miercuri ca a vorbit cu șeful ASF despre situația Euroins avertizandca daca intra in insolvența vor fi afectați mulți oameni. ​„Am discutat saptamana trecuta cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizatia companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolventa. 2,5 milioane de romani sunt asigurati la compania Euroins, "care are 400 de milioane de euro lipsa fata de SCR, cerinta de capital de solvabilitate", potrivit unor surse Libertatea. Intrebata…

- „Am discutat saptamana trecuta cu Nicu Marcu, președintele ASF, urmeaza sa se finalizeze controlul la Euroins și joi, așa am fost informat, ar urma sa fie prezentate concluziile raportului de control”, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca, inainte de inceputul ședinței de Guvern.

- Scandal urias pe piata asigurarilor, dupa anuntarea noilor tarife RCA. Pe fondul nemultumirii soferilor fata de majorarile care trec de 40-, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat riscul unui nou faliment de proportii pe piata asigurarilor, iar premierul Nicolae Ciuca i-ar fi cerut explicatii de la seful…

- ING Bank Romania a finanțat cu 13,4 milioane de euro compania Alconor, cu capital integral romanesc, ce activeaza in domeniul producției de bauturi racoritoare, dar și de hrana pentru animale de companie.Cu finanțarea acordata, Alconor vizeaza consolidarea segmentului de hrana uscata pentru animale…

- In faza initiala, acest proiect mai amplu va avea o capacitate de 2 GW, iar la finalizarea integrarii complete a fluxurilor de productie in Romania va atinge 10 GW, ceea ce reprezinta o treime din necesarul european. Reprezentantii companiei au confirmat ca vor operationaliza prima faza in acest an,…

- ​Poșta Romana are in plan disponibilizarea a 300 de angajați din personalul administrativ și de conducere in acest an, pentru care sunt prevazute salarii compensatorii, iar circa 100 de oameni ar urma sa plece pe cale naturala in fiecare luna, se arata in bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a anunțat, marți, in ședința de Guvern, ca incepand de maine incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos: a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta,…

- In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente, a transmis sambata premierul Nicolae Ciuca, pe Facebook. „In contexte economice dificile, este datoria noastra sa ajutam categoriile vulnerabile. Am facut-o in 2022 si vom continua si anul acesta.…