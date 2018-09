Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut marti Uniunii Europene sa adopte sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, transmite Reuters. Intr-un discurs la Washington al carui continut a fost dezvaluit dinainte presei internationale, seful diplomatiei Regatului Unit a avertizat asupra…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marti sa intensifice sanctiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agentiei

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a calificat noul proiect de gazoduct al Rusiei- Nord Stream 2 - drept "calul troian" al Kremlinului impotriva securitatii energetice si geopolitice a UE, indemnand partenerii europeni sa nu cedeze

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a calificat noul proiect de gazoduct al Rusiei- Nord Stream 2 - drept "calul troian" al Kremlinului impotriva securitatii energetice si geopolitice a UE, indemnand partenerii europeni sa nu cedeze siretlicurilor Moscovei, informeaza vineri postul de televiziune…

- Sambata trecuta, pe 28 iulie, s-au implinit 104 ani de cand Imperiul Austro-Ungar a declarat razboi Serbiei, ca raspuns la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand si a sotiei sale, Sophie, cu exact o luna in urma, la Sarajevo. In decurs de o saptamana Rusia, Belgia, Franta si Marea Britanie s-au aliniat…

- Procesul in care este judecat Bela Kovacs, fost europarlamentar si membru al partidului radical Jobbik, pentru acuzatii de spionaj impotriva institutiilor Uniunii Europene, fals in documente si frauda financiara, a inceput marti, la Budapesta, in spatele usilor inchise, relateaza MTI, informeaza…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, poarta raspunderea pentru faptul ca sutele de migranti aflati la bordul navei umanitare careia i-a fost refuzata acostarea in porturi ale Uniunii Europene sufera de pe urma inrautatirii conditiilor, a acuzat organizatia non-guvernamentala de caritate…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a obtinut marti acordul Germaniei pentru o reforma menita sa protejeze zona euro de crize, in mod concret prin crearea unui buget comun in 2021, al carui cuantum nu este deocamdata precizat."Daca tarile din zona euro decid sa cheltuiasca mai mult pentru…