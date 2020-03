Stiri pe aceeasi tema

- Fostul finanțator al clubului de rugby Saracens Timișoara (RCM UVT), Dan Dinu, anunța prin social media marea schimbare din sportul timișorean, care imediat s-a și adeverit. Este vorba de intentia președintelui Vasile Rușet de-a schimba in plin sezon cei trei manageri ai clubului primariei. The post…

- „Leii din Banat” au avut parte de doua meciuri amicale inedite saptamana aceasta. SCM Timisoara s-a impus in ambele teste cu selectionata americana Overseas Scouting Combines, formata din jucatori in cautare de contracte. Ieri seara a fost 88-75 pentru elevii lui Dragan Petricevic, implicat si el in…

- Potrivit informatiilor aparute in mass-media locala, compania nationala TAROM urmeaza sa renunte la cursa directa Iasi-Cluj, incepand cu data de 30 martie 2020. Noua ruta interna a fost lansata initial in octombrie 2016, de catre operatorul Blue Air, acela fiind momentul cand se realiza, pentru prima…

- SCM Timisoara a fost invinsa de U-BT Cluj-Napoca, gazda turneului Final Four al Cupei Romaniei. A fost 88-71 pentru organizatori, desi pe hartie alb-violetii erua trecuti ca gazde in a doua semifinala a zilei. Banatenii pregatiti de Dragan Petricevic au condus pe tabela doar in primul sfert al partidei.…

- „Leii din Banat” nu trec prin cea mai fericita perioada, dar isi pot transforma spectaculos sezonul in doar doua zile de baschet. SCM Timisoara disputa duminica semifinala Cupei impotriva gazdei turneului Final Four – U-BT Cluj-Napoca iar castigatoarea lupta a doua zi pentru „aur”. Plusul banatenilor…

- Primarul Nicolae Robu iși marește echipa de consilieri personali. Vasile Rușeț, fost director al SCM Timișoara, este cel mai nou liberal care il consiliaza pe Robu, dar va continua sa se ocupe de SDM. Lucreaza cumva cot la cot cu Catalin Iapa, ramas singurul consilier al primarului.

- SCM Timisoara a cedat fara drept de apel pe terenul celor de la CSM Oradea. Formatia pregatita de Dragan Petricevic a fost invinsa la o diferenta de 38 de puncte: 52-90. In ciuda esecului banatenii au sanse bune sa obtina accesul in Top 6. A doua clasata si-a adjudecat clar primul sfert in duelul „leilor”:…

- Situație critica la Sport Club Municipal Timișoara, unde sportivii celor trei secții importante (baschet, handbal și rugby) au salariile neplatite de trei luni. De altfel, conducatorii echipelor au organizat, in aceasta saptamana, o conferința de presa in care au acuzat și viitoarele taieri bugetare…