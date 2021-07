Stiri pe aceeasi tema

- Componetii celui mai mare grup de sportivi, tehnicieni si oficiali ai Team Romania au plecat spre Tokyo, unde vor participa la Jocurile Olimpice, informeaza COSR, potrivit news.ro. In Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda din Otopeni, premierul, Florin Citu, presedintele…

- David Popovici, 16 ani , vorbește despre ”viața sa normala” plina de visuri și de munca, identificandu-și matur plusurile și minusurile „David e ambițios, perseverent, muncitor, o persoana foarte serioasa pentru varsta sa. Are toate calitațile necesare pentru a performa atat in sport, cat și in viața",…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 79 WTA, a anuntat ca sufera de mononucleoza si din acest motiv nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit news.ro "Imi doream ca oamenii sa inteleaga de ce nu merg la Tokyo. Nu e ceva usor de facut, sa fii la trei editii ale Jocurilor.…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a anunțat marți, intr-un interviu pentru Digisport, ca nicio sportiva din Romania nu va participa in turneul feminin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Niciuna dintre jucatoarele care s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu va participa.…

- In lotul pentru Tokyo, condus de selectionerul Mirel Radoi, se afla alti trei componenti ai echipei de pe litoral.Aflati in cantonament cu Farul Constanta, fundasul central Virgil Ghita si portarul Marian Aioani, transferat in aceasta vara de la Chindia Targoviste, au fost chemati la lotul reprezentativ…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (nr. 3 WTA) nu participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Președintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a anunțat vestea la emisiunea Tema Zilei de la TVR 1. „Din pacate, Simona ne-a anuntat ca nu va putea participa la Jocurile Olimpice…

- Președinta Maia Sandu s-a intalnit astazi, la Președinție, cu membrii delegației Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Șeful statului le-a urat celor 18 sportivi calificați pana astazi la Jocurile Olimpice drum bun și mult succes in competiția acerba care-i așteapta.

- Tricolorii vor participa la calificari pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Trei jucatori de la formatia masculina de baschet Athletic Neptun Constanta au fost convocati la echipa nationala de baschet 3X3 a Romaniei, care efectueaza in aceasta perioada un stagiu de pregatire centralizata la Bucuresti.…