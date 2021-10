Stiri pe aceeasi tema

- Cioloș a reacționat dupa refuzul liberalilor legat de susținerea guvernului propus. Criza politica se adancește Premierul desemnat Dacian Cioloș a reacționat dupa anunțul PNL ca nu susține un guvern format de acesta. Refuzul liberalilor de a colabora cu USR complica lucrurile la nivel politic, prelungind…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca prin decizia Guvernului, de eliminare a testarii din certificatul verde, PNL scoate Romania din Europa civilizata, unde testul ramane o soluție unanim acceptata pentru ca viața economico-socialla sa continue. Cioacu a scris, luni, pe Facebook ca „in Romania…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intervina pentru a-l opri pe Florin Cițu sa aloce bani din Fondul de Rezerva al Guvernului unor primarii PNL. Daca nu o va face...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor o „intelegere politica” cu presedintele Romaniei" pentru declansarea alegerilor anticipate in martie 2021, urmand ca pana atunci Executivul sa fie condus de tehnocrati. „Este exclus ca PSD sa voteze un guvern minoritar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca „voturile PSD-ului nu sunt nici de vanzare si nici nu o sa se incline in fata unui santaj, indiferent in fata carei personalitati politice sau ce functie politica trecatoare are cineva in statul roman”. El a explicat ca PSD a asteptat decizia CCR pentru…

- Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen, social-democratii o vor vota, dar numai in contextul in care exista perspectiva unor alegeri anticipate, a afirmat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Altfel, a spus liderul social-democrat la finalul Biroului Politic National al PSD,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, la RomaniaTV, ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata, insa PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS, informeaza…

- Marcel Ciolacu a criticat guvernul pe tema restricțiilor pentru persoanele nevaccinate, acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca imparte oamenii in rai și buni și amenințand ca va ține congresul partidului in fața la Cotroceni. Presedintele PSD considera nejustificata decizia Guvernului de a limita numarul participantilor…