Surpriză la startul MP al Principatului Monaco! Leclerc va pleca din pole-position Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, dupa ce a reusit sa stabileasca cel mai bun timp in calificarile desfasurate sambata. Leclerc (23 ani) a parcurs un tur al circuitului stradal de pe Coasta de Azur (3,337 km) in 1 min 10 sec 346/1000, fiind mai rapid cu 0,230 secunde decat olandezul Max Verstappen (Olanda), care ii va fi alaturi in prima linie a grilei de start in cursa de duminica. Mentionam ca pilotul echipei Ferrari a fost implicat intr-un accident, fara consecinte prea mari, in ultimul tur al calificarilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de Formula 1 Lando Norris și-a prelungit înțelegerea cu echipa McLaren. Actualul contract era scadent la sfârșitul sezonului actual. Pilotul în vârsta de 21 de ani nu a considerat alta oferta în afara celei de le McLaren. Norris susține ca și-a bazat decizia…

- Un avion militar s-a prabușit la 60 de km de Bistrița. Pilotul era in timpul antrenamentului și a reușit sa se catapulteze iainte ca aeronava sa atinga solul. Acesta a ajuns insa la spital. In urma cu puțin timp, in apropiere de Reghin, un avion militar de tip MIG 21 s-a prabușit. Incidentul in care…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull-Honda) a castigat Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia-Romagna, a doua etapa a sezonului, desfasurata duminica pe circuitul de la Imola. Acesta a fost urmat pe podium de britanicii Lewis Hamilton (Mercedes) si Lando Norris (McLaren). Plecat din pole…

- Pilotul finlandez al echipei Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, a fost penalizat cu 30 de secunde si a pierdut cele doua punctele aferente locului 9 ocupat in Marele Premiu al Regiuni Emilia Romagna de la Imola, potrivit news.ro. Comisarii FIA au stabilit ca pilotul Alfa Romeo a incalcat regulile,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2021, desfasurata duminica in nocturna pe circuitul de la Sakhir. Hamilton (36 ani), care a cucerit anul trecut al saptelea sau titlu mondial, egalandu-l pe legendarul…

- Pilotul spaniol Maverick Vinales (Yamaha) a castigat primul Mare Premiu de motociclism viteza al sezonului, la clasa-regina MotoGP, desfasurat duminica in Qatar, pe circuitul de la Losail (5,380 km). Vinales a parcurs cele 22 de tururi de pista (118,36 km) in 42 min 28 sec 663100 (viteza…

- Alfa Romeo si-a prezentat luni, la Varsovia, noul monopost C41 pentru sezonul 2021 de Formula 1, cu care spera sa faca un pas inainte spre mijlocul clasamentului constructorilor dupa o campanie dificila in 2020, noteaza DPA, potrivit Agerpres. Lansarea noului monopost a avut loc la sediul…

- Pilotul aeronavei United, care a aterizat de urgenta dupa ce un motor a explodat, se aude pe o inregistrare publicata de Fox News cum solicita ajutorul turnului de control, la scurt timp de la decolarea din Denver. Compania aviatica a oprit de la zbor 24 de avioane Boeing 777. Aeronava Boeing 777 se…