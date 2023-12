Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, spiritul sarbatorilor a patruns pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, unde Universitatea Craiova și-a intampinat suporterii de toate varstele la Sarbatoarea Pomului de Craciun. Atmosfera festiva a fost intreținuta de colindatorii de la Palatul Copiilor din Craiova și Generația Folk, iar…

- La Iulius Mall, ,,The Clash of Santas” aduce cea mai tare confruntare, dar și cel mai palpitant Craciun de pana acum. ,,Moșul” generației Z pune la indoiala ințelepciunea și experiența de secole a lui Moș Craciun. Un lucru e sigur, emoția și veselia Craciunului au devenit virale, iar tu ești invitat…

- Ce vedete l-au vizitat pe Moș Craciun in Laponia Toamna s-a incheiat oficial, s-a lasat frigul, iar magia Sarbatorilor de iarna a inceput sa prinda contur odata cu luna decembrie. Vedetele au intrat și ele in spiritul Craciunului. Astfel, ele au plecat in Laponia, in cautarea lui Moș Craciun. Daca Sarbatorile…

- Pentru Gina Pistol și Smiley, Craciunul va fi altfel anul acesta. Artistul spune ca vrea ca fiica lui, Josephine sa se bucure de tot ce ofera aceasta sarbatoare. Drept urmare, el și soția lui au facut un plan, pentru ca fetița lor sa simta bucuria Craciunului.„Craciunul ii este dedicat lui Josephine,…

- Romanii incep sa se pregateasca pentru venirea Craciunului, iar parinții nu pot trece cu vederea venirea lui Moș Craciun. Pe langa cadouri, ei il cauta chiar pe Moșul pentru micuții lor.

- DURERE … Pe platoul din fata Hotelului Moldova din Barlad, pe 19 noiembrie la pranz, au fost comemorate victimele accidentelor de circulatie. Actiunea a fost organizata de catre Carmen Suciu, membru fondator al Asociatiei „Nascuta Inger” din Piatra Neamt, impreuna cu Redactia Barlad a cotidianului Vremea…

- Tineri și adolescenți care beneficiaza de ajutor social și se afla in atenția Direcției de Asistența Sociala Deva au participat la Bursa locurilor de munca destinata categoriilor defavorizate de populație, care s-a desfașurat vineri, la Centrul Cultural din Deva. Insoțiți la eveniment de reprezentantul…

- Zeci de copii si adolescenti din cartierul Nicolae Grigorescu au participat, joi, 28 septembrie, la doua ateliere sportive, desfasurate in cadrul Saptamanii Europene a Sportului si organizate de asociatiile „AlerT in Deva” si „Decebal Airsoft Club”, impreuna cu Clubul Sportiv Municipal Deva.…