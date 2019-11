Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar și-a aniversat gemenele, Mara și Cezara. Cele doua au implinit 11 ani. De ziua de naștere a fiicelor sale mai mari, Mihai Morar a transmis, pe contul sau de socializare, un mesaj plin de emoție. "In lumea asta cu rai și buni, eu traiesc de 11 ani doua minuni.…

- Flick sau Domnul Rima este unul dintre cei mai iubiți oameni de radio. Partenerul lui Razvan Popescu, la radio ZU, este amuzant și are intotdeauna vorbele la el. Insa, sunt multe lucruri interesante, pe care cei care il urmaresc, nu le știu inca despre el Deși extrem de reținut atunci cand vine vorba…

- Razvan Fodor, fostul prezentator al show-ului culinar „MasterChef“, de la Pro TV, a avut o aparitie surpriza la preselectiile „Chefi la cutite“, de la Antena 1, unde i-a revazut pe fostii lui colegi de platou, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu.

- Cunoscut pentru relatia cu Carmen de la Salciua, Culita Sterp a avut parte de o surpriza neasteptata. Cantaretul s-a intalnit cu Florin Salam, unul dintre cei mai iubiti cantareti de manele. Cei doi s-au fotografiat, iar poza a starnit multe reactii.

- Sunt doar cateva amanunte care se stiu despre acest cantec. Ar fi fost inregistrat in studioul unui post german de radio, numit NDR, intre 1982 si 1984. Totusi, pana acum nimeni nu a reusit sa-l identifice pe autorul acestui cantec, titlul sau cine il canta. Mai mult, specialistii in muzica…

- Zi importanta in familia lui Mihai Morar! Prezentatorul i-a urat mamei sale "La multi ani" in direct la "Rai Da Buni", acolo unde, de altfel, a si transmis un mesaj din care nu putem sa intelegem decat ca o iubeste enorm si ca este recunoscator pentru ce are.

- Urmeaza o zi speciala in viața familiei Prodan-Reghecampf! Maine este ziua de naștere a antrenorului și, așa cum era de așteptat, Anamaria Prodan i-a pregatit o super-surpriza, care cu siguranța il va impresiona.