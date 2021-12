Stiri pe aceeasi tema

- Numit luni prim-ministru al Bulgariei, Kiril Petkov a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar Covid-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acest certificat va deveni obligatoriu de asemenea pentru toti functionarii publici, masura menita sa stimuleze imunizarea…

- Bulgaria va avea in sfarșit un guvern de coaliție dupa opt luni de criza politica, condus de Kiril Petkov, un antreprenor de 40 de ani, cu o foaie de parcurs pentru eradicarea corupției care afecteaza cea mai saraca țara din UE, potrivit AFP. Noul partid care a caștigat alegerile legislative din noiembrie…

- Alegerile de duminica din Bulgaria au fost castigate, surprinzator, de un nou partid care a fost infiintat abia in urma cu doua luni, „Continuam Schimbarea”. Partidul este fondat de doi tineri absolventi de Harvard, Kiril Petkov si Asen Vasilev. Cu un scor surpriza de 26% din voturi, potrivit noilor…

- Luni dimineața, dupa deschiderea finala a voturilor exprimate duminica in cea de a treia runda a alegerilor legislative din acest an, invingatoare, cu 26% din sufragii, a devenit mișcarea anticorupție, fondata de doi antreprenori formați profesional in Statele Unite, la Harvard. Kiril Petkov și Assen…

- O noua miscare anticoruptie a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca mai multe voturi decat conservatorii fostului premier Boiko Borisov, potrivit estimarilor la iesirea de la urne citate de AFP. Surpriza a rezultat in urma acestei a treia runde de alegeri legislative…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Planul de relansare economica post-Covid al Bulgariei a ajuns în sfârșit la Bruxelles, acesta incluzând 59 de proiecte de investiții și 46 de reforme, relateaza Euractiv.PNRR-ul Bulgariei a fost aprobat de guvernul interimar de la Sofia joia trecuta și trimis formal Comisiei…

- Guvernul interimar al Bulgariei intentioneaza sa acorde un ajutor financiar de pana la 650 milioane leva (390 milioane de dolari) pentru a ajuta companiile sa faca fata cresterii preturilor electricitatii, a anuntat premierul interimar Stefan Ianev, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile…