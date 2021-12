Alexia și Antonia, surorile Miu, sunt doua tinerei romance care, deși au fost crescute de mama singura, au avut șansa și talentul necesare pentru a pași in frumoasa lume a modei, astfel ca au fost numite „Soarele Modei”, inca de la primul lor podium din 2017. In anii urmatori, au fost incoronate la diverse concursuri de frumusețe la Milano (la Best Kids Models of the Universe 2018 și 2019) și Dubai (la International Fashion Runway Dubai 2020) / (unde au primit amandoua coroana la categoriile lor la IFR Dubai 2020). De asemenea, au participat la Saptamanile Modei din Dubai, Praga, Milano și Paris…