- Romeo Surdu (36 de ani) a evoluat timp de trei sezoane la FCSB, timp in care a bifat 97 de meciuri, 11 goluri și 15 pase de gol. Fostul fotbalist, reprofilat recent pe antrenorat și vlogging, a fost invitat la GSP Live, unde a povestit mai multe momente din perioada petrecuta in Ghencea și ce regrete…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, vineri, calendarul competitional dupa reluarea meciurilor intrerupte de pandemia de coronavirus.Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii pentru reluarea competitiilor sportive organizate in…

- Incepand cu sezonul sportiv 1933/1934, a fost organizata Cupa Romaniei la fotbal. In prima ediție a competiției s-au inscris 68 de echipe, din toate eșaloanele. Finala s-a disputat intre Ripensia Timișoara și Universitatea Cluj, in doua runde. Prima partida s-a jucat la Timișoara și a fost caștigata…

- Simona Halep, loc 2 WTA, a vorbit la BT Talks despre nervii tari pe care o jucatoare de top trebuie sa ii controleze pentru a putea face performanța in circuit. A dat un exemplu din finala de la Wimbledon 2019, caștigata de Simona Halep cu Serena Williams. ...

- 29 mai 1985 reprezinta data care marcheaza cea mai neagra ora din istoria competitiilor UEFA. In urma cu 35 de ani, Juventus invingea Liverpool cu 1-0 si ridica trofeul Cupei Campionilor Europeni cu lacrimi in ochi. Finala s-a jucat pe arena Heysel din Bruxelles, Belgia, stadion care, desi era intr-o…

- Un articol publicat de Gazeta Sporturilor, in editia tiparita, in octombrie 2014 si care a fost oferit zilele trecute si in editia electronica pe GSP.RO, a creat un adevarat val de reactii. Este vorba despre un raport secret, semnat in 1988 de Ion Alecsandrescu si Emeric Ienei. Acesta facea trimitere…

- Vasile Maftei (39 de ani), fostul fundaș al Rapidului, a rememorat in aceasta dimineața la GSP Live, dubla dintre Rapid și Steaua din 2006, in sferturile Cupei UEFA. In tur, Steaua a remizat pe terenul Rapidului, 1-1, iar la meciul de pe Lia Manoliu, rezultatul a fost 0-0. Steaua lui Olaroiu a mers…