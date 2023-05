Stiri pe aceeasi tema

- Un australian a scapat cu viața dupa ce a fost atacat de un crocodil de apa sarata in timp ce facea snorkeling intr-o stațiune de lux din Queensland, Australia. Barbatul a supraviețuit dupa ce capul i-a fost prins intre falcile crocodilului, potrivit BBC.

- Cele 10 baraje preliminare pentru promovarea in Liga 2 au fost stabilite. Formații de tradiție incearca sa faca inca un pas spre revenirea in elita fotbalului romanesc. Poli Timișoara, Ripensia, Minaur Baia Mare, Unirea Constanța și Progresul Spartac au retrogradat in al treilea eșalon. Sunt 20 de…

- O criza fatala de epilepsie a fost suferita pe bicicleta de un tanar din Neamt. Acesta a avut leziuni grave cand a cazut pe carosabil si nu a mai putut fi salvat, manevrele de resuscitare neavand efect.

- Poliția australiana a intrerupt cautarile unui pescar disparut, Kevin Darmody, in varsta de 65 de ani, dupa ce au fost gasite ramașițe umane in stomacul unui crocodil, a anunțat poliția din Queensland.

- Resturile unui pescar australian care era disparut de cateva zile, au fost gasite in interiorul unui crocodil, potrivit BBC.Kevin Darmody, in varsta de 65 de ani, a fost vazut ultima data sambata la Kennedy's Bend, intr-o regiune indepartata a statului australian Queensland. CITESTE SI Fost președinte…

- Responsabilii cu protectia faunei salbatice din Australia cauta in continuare un crocodil care a atacat in weekend un barbat in extremitatea nordica a statului Queensland, informeaza luni 1news.co.nz.

- Responsabilii cu protectia faunei salbatice din Australia cauta in continuare un crocodil care a atacat in weekend un barbat in extremitatea nordica a statului Queensland, informeaza luni 1news.co.nz.Rangerii din cadrul Parks and Wildlife Services din Queensland au continuat luni sa caute reptila…

- Analistul Radu Tudor demonteaza, pe blogul sau, narativul rușilor cu privire la presupusul atac al sabotorilor ucraineni de la Bryansk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…