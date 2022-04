Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Adrian Alda a susținut o declarație in Parlamentul Romaniei. Acesta s-a referit la acordul Green Deal care se bazeaza pe strategia UE de la „Ferma pana la furculița” și care conține planul UE ca 4% din suprafața agricola a fiecarui stat membru sa ramana necultivata. In contextul…

- Aproape jumatate din suprafata agricola utilizata (44,6%) se afla in proprietatea celor care o utilizeaza, fața de circa 60%, in 2010, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol (RGA) runda 2020. Astfel, in 2020, din punct de vedere al modului de detinere a suprafetei agricole…

- Aproape jumatate din suprafata agricola utilizata (44,6%) se afla in proprietatea celor care o utilizeaza, fața de circa 60%, in 2010, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol (RGA) runda 2020. Astfel, in 2020, din punct de vedere al modului de detinere a suprafetei agricole…

- ”Conform rezultatelor provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020, numarul total al exploatatiilor agricole a fost de circa 2.887.000, mai scazut cu circa 972.000, respectiv 25,2% fata de Recensamantul General Agricol din 2010. Numarul exploatatiilor agricole fara personalitate juridica…

- UE impune statelor membre sa lase necultivata 4% din suprafața agricola. Ministrul Agriculturii: „Am solicitat sa-si reconsidere pozitia” UE impune statelor membre sa lase necultivata 4% din suprafața agricola. Ministrul Agriculturii: „Am solicitat sa-si reconsidere pozitia” Adrian Chesnoiu, ministrul…

- Uniunea Europeana impune Romaniei si statelor-membre ca, de la 1 ianuarie 2023, sa lase 4% din suprafata agricola necultivata pentru biodiversitate si peisaj, dar am cerut reconsiderarea acestei pozitii, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.

- Suprafata agricola cultivata in mod ecologic in Uniunea Europeana este in continua crestere, ajungand la 14,7 milioane de hectare in 2020, de la 9,5 milioane de hectare in 2012, ceea ce inseamna o crestere de 56%, insa cea mai mica pondere a suprafetelor cultivate in acest sistem se inregistreaza…

- Suprafata agricola cultivata in mod ecologic in Uniunea Europeana este in continua crestere, ajungand la 14,7 milioane de hectare in 2020, de l 9,5 milioane de hectare in 2012, ceea ce inseamna o crestere de 56%, insa cea mai mica pondere a suprafetelor cultivate in acest sistem se inregistreaza…