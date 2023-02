Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cutremurul din Turcia, o noua tragedie lovește lumea. Din cauza furtunilor abundente din ultima perioada, Sao Paulo a fost afectat de indundații și alunecari de teren, care au omorat zeci de oameni. Pe Internet au aparut imagini ingrozitoare din mijlocul tragediei.

- Crapaturi uriașe erau vizibile duminica pe o autostrada din Kahramanmaras, in Turcia. Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade de lunea trecuta din Turcia și din Siria vecina a ajuns la aproape 36.000 de morți și se pare ca va continua sa creasca. Imagini filmate cu drona in sudul…

- La solicitarea expresa a autoritaților turce, misiunile modulului de cautare-salvare RO-USAR au continuat, inclusiv in afara sectorului repartizat echipei. Potrivit unui comunicat DSU, la ultima misiune alocata, salvatorii romani au identificat, in cursul serii de ieri, prin cautare tehnica (senzori…

- In dimineata zilei de ieri, in zona de interventie indicata de autoritatile turce, salvatorii romani au identificat o persoana constienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.Dupa mai multe ore de interventie, in site ul de actiune al salvatorilor romani, s a inregistrat o replica cu magnitudinea…

- In orașul Alep din Siria, un copil s-a nascut sub daramaturile unei case.Tragedia a facut ca mama sa ramana sub daramaturi, in timp ce baiatul a fost salvat. Atat in Turcia cat și in Siria, oamenii plang și fac eforturi uriașe contra-cronometru pentru a gasi supraviețuitori sub daramaturi. The moment…

- CSU Craiova joaca de la aceasta ora un amical cu polonezii de la Widzew Lodz. Partida a inceput la ora Romaniei 16:00 și e transmisa live de clubul oltean, pe YouTube. CSU Craiova - Widzew Lodz 0-0, live CSU Craiova: L. ...

- Hermannstadt a intrerupt amicalul din Antalya cu Bandirmaspor, locul 5 din liga a doua turca, la inițiativa antrenorului Marius Maldarașanu. S-a intamplat aproape de minutul 80, cand sibienii conduceau cu 3-0. Reporterul Vlad Nedelea și cameramanul Iosif Popescu sunt in Belek (Antalya, Turcia) și transmit…

- Fanii iranieni au sarbatorit in strada infrangerea echipei lor cu SUA, scor 0-1, la Campionatul Mondial din Qatar. Suporterii iranieni au continuat mișcarea anti-guvern demarata dupa moartea Mahsei Amini. Ei au sarbatorit victoria SUA și eliminarea Iranului de la Campionatul Mondial. Protestatarii nu…