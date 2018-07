Stiri pe aceeasi tema

- Autor: ANDO [USA, UE, RO, -Noi am ales!] Galerie: View the full image Optiunea Romaniei View the full image Optiunea Romaniei Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [-E dosarul lui Dragnea cu tri capete de acuzare!] Galerie: View the full image Balaurul DNA View the full image Balaurul DNA Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Liviu Dragnea

- Autor: ANDO [Atentie radar, PR, Curtea Constitutionala] Galerie: View the full image Usor, baieti! View the full image Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [-Nu ne mai mariti salariile!, Guvern] Galerie: View the full image Protest antiguvernamental View the full image Protest antiguvernamental Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [-Voi prezenta bilantul Unu-zero-zero zile de guvernare!] Galerie: View the full image Raportul Dancila View the full image Raportul Dancila Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Viorica Dancila

- Autor: ANDO [Dam cu banul: Lovitura de stat sau Revolutie!] Galerie: View the full image Conspiratorii din '22 View the full image Conspiratorii din '22 Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [-Urmatorul nostru obiectiv este sa stabilim relatii diplomatice cu Antarctica!] Galerie: View the full image Proiectele externelor View the full image Proiectele externelor Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [Control de frontiera, UE, NonUE, Diplomati rusi] Galerie: View the full image Aglomeratie la aeroport View the full image Aglomeratie la aeroport Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei