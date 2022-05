Suplimente pentru îmbunătățirea vieții sexuale? Farmaciile sunt pline de reclame la medicamente magice si potiuni care promit sa va imbunatateasca viata sexuala. Indiferent de cat de incurajatoare ar parea, specialistii recomanda sa va ganditi de doua ori inainte de a cumpara orice produs. „Majoritatea sunt o risipa fenomenala de bani, in opinia mea", spune dr. Michael O'Leary, urolog la Harvard-affiliated Brigham and Women's Hospital. Cu cateva exceptii, cele mai multe suplimente pentru functia sexuala nu au fost studiate stiintific. In cel mai bun caz, spune dr. O'Leary, au un efect placebo (un rezultat benefic de la un tratament inactiv).… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kyrylo Budanov, șeful Direcției principale de informații a Ministerului Apararii, considera ca Transnistria nu reprezinta o amenințare majora pentru Ucraina, ramanand insa un factor de destabilizare pentru intreaga regiune. Raspunzand la intrebari despre Transnistria, Budanov a spus: „Nu este o amenințare…

- Succesul unui business online depinde de o serie larga de factori, astfel ca obținerea acestuia “peste noapte” nu a fost și nu va fi nicicand o opțiune. Cu atat mai puțin in prezent, cand mediul online este mai competitiv ca oricand. Indiferent de nișa business-ului tau online, in mod sigur va fi necesar…

- Chiar si expertii in somn se confrunta, ocazional, cu nopti nedormite. Cu toate acestea, trebuie sa-ti revii cumva si sa ramai eficient in timpul zilei. Iata ce recomanda specialistii sa faci, pentru a-ti reveni, dupa ce ai dormit prost: 1. Mai intai apa, apoi cafeaua In loc sa te intinzi prima data…

- Pe fondul creșterii cazurilor de COVID-19 inregistrate in ultimele zile la nivel național, specialiștii Ministerului Sanatații ne recomanda sa continuam sa ne protejam de infecție. Astfel, ar fi indicat sa evitam, pe cat posibil, locurile aglomerate și sa purtam masca, in special in mijloacele de transport…

- Mulți oameni arunca din graba apa in care au fiert pastele. Cum poți sa te folosești de ea și care este efectul pe care il aduce? Este foarte eficienta! Majoritatea oamenilor iși prepara singur pastele acasa pentru ca sunt simple, iar in comerț exista o gama larga de sosuri deja preparate pentru ele.…

- ◉ Recunoștința și prețuire pentru femeile care duc greul familiei și comunitații ◉ Gabriel Dumanica, primarul comunei Afumați: „Tuturor doamnelor și domnișoarelor, le doresc sanatate, fericire și prosperitate!”O zi cu adevarat speciala! ◉ O zi cu adevarat speciala! Indiferent de cum s-au schimbat…

- Alergarea este una dintre activitatile sportive preferate de majoritatea oamenilor. Indiferent daca este vorba despre sportivi amatori sau de performanta, o iesire la alergare are nenumarate avantaje. Pe langa efortul fizic, atat de benefic, alergarea se face in aer liber oferind o buna oxigenare…