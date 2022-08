Superstiţii în postul Adormirii Maicii Domnului. Ce este interzis să faci până la 15 august Luni, 1 august, crestinii ortodocsi intra in postul Adormirii Maicii Domnului, care dureaza doua saptamani. Acesta este numit popular postul Sfintei Marii sau al Santamariei. Astfel, in urmatoarele 14 zile, credinciosii tin al treilea mare post din an, dupa cel al Pastilor si cel al Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Adormirea Maicii Domnului sau „Pastile verii" reprezinta cea mai importanta sarbatoare inchinata Sfintei Maria, iar pentru romani este si ocrotitoarea marinarilor, in mai multe orase fiind organizate procesiuni cu icoane si pelerinaje. Acest post incepe de obicei pe 1 august si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

