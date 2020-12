Stiri pe aceeasi tema

- Intrunirile de familie de Craciun si cu ocazia sarbatorilor de sfarsit de an in Europa sunt privite cu ingrijorare de epidemiologi. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda celor vor petrece in familie sarbatorile de iarna sa poarte maști și sa mențina distanța fizica, relateaza Agerpres, care…

- Recent, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a precizat ca va autoriza vaccinul Pfizer/BioNTech cu opt zile mai devreme decat era stabilit. „Este un cadou de Craciun pentru toți cetațenii", a afirmat și vicepreședintele Comisiei Europene, potrivit Digi24.ro Iohannis l-ar desemna din nou pe Orban…

- Flavia Mihașan este din nou insarcinata și abia așteapta sa iși țina bebelușul in brațe. Atat ea cat și Marius, iubitul ei, și-au dorit foarte mult al doilea copil. Vedeta a povestit pentru revista VIVA, cum i-a dat acestuia vestea ca va fi tata.„Eram in vacanța la munte și, dintr-odata, a inceput sa-mifie…

- Raed Arafat a anunțat de curand ca nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea porcilor.

- RESTRICȚII… Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat, joi seara, restricții și de sarbatori. Astfel, nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea…

- Joi seara a fost anunțat de catre Raed Arafat, ca nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU recomanda evitarea colindatului, insa a precizat ca este permisa taierea porcilor. ”Toate limitarile care au fost... Articolul…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Cadoul PNL+USR de sub bradul de Craciun: taierea salariilor cu 20% și concedieri masive! (P) PNL și USR au inceput deja concedierile bugetarilor. La Bihor, unde au dat jumatate din angajații CJ afara, la Caraș Severin și urmeaza de luna viitoare concedierile din Primaria…

- "Ei spun ca eu sunt complice. Ca sunt ca el, ca-l sustin. Ca nu ma exprim suficient, ca nu fac suficient la nivelul meu", incepe Melania, in aceasta inregistrare secreta. "Muncesc ca o nebuna la lucrurile de Craciun, iar tu stii ca, de Craciun, tuturor putin le pasa de decoratiuni. Eu le spun ca muncesc…