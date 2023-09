Stiri pe aceeasi tema

- Rivaldo, fostul mare atacant, caștigator al Balonului de Aur in 1999, campion mondial cu Brazilia in 2002 și caștigator al Ligii Campionilor cu AC Milan in 2003, a devenit acționar la Farul. Clubul fanion al Dobrogei a reușit cel mai rasunator ”transfer” din istorie. Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști…

- Este vestea momentului in fotbalul romanesc! Brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului lui Gheorghe Hagi. Clubul dobrogean a precizat ca fostul mare fotbalist a preluat 10% din actiuni.

- Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului, anunta clubul dobrogean.

- Farul Constanta a anuntat ca, astazi, 11 septembrie 2023, a fost semnat contractul prin care fostul mare fotbalist brazilian Rivaldo Vitor Borba Ferreira a preluat 10 din actiunile clubului de la malul marii.Clubul fanion al Dobrogei a reusit cel mai rasunator 39; 39;transfer 39; 39; din istorie. Unul…

- Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului, anunta clubul dobrogean.Luni a fost semnat contractul prin care Rivaldo Vitor Borba Ferreira a preluat…

- Clubul fanion al Dobrogei a reușit cel mai rasunator ”transfer” din istorie, arata biroul de presa al echipei constanțene. Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanța și a devenit noul…

- Gheorghe Hagi nu mai vrea sa fie acționar principal la Farul Constanța și cauta un investitor puternic. Fostul internațional iși dorește sa ramana antrenor și cu un pachet mic „din club”. Pana acum a negociat cu Dan Șucu și cu frații Paval, dar discuțiile nu au adus niciun rezultat. Una dintre probleme…

- Sarbul Nebojsa Vidic este noul antrenor principal al echipei masculine de baschet FC Arges, cu care a semnat o intelegere valabila pentru sezonul competitional 2023/24, a anuntat, joi, clubul din Trivale pe pagina sa de facebook.Vidic are o experienta de peste doua decenii in antrenorat. El are 50…