Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta ajunge in cinematografele din Romania filmul „SUPERNOVA”. Inainte de premiera la cinema, „SUPERNOVA” va fi prezentat publicului TIFF. “SUPERNOVA este rezultatul unui indelung și dificil studiu facut de mine, care s-a desfașurat pe parcursul a trei ani. In aceasta perioada am colaborat…

- Patriotism, devotament, curaj și determinare caracterizeaza eroii din cele mai bune filme de razboi pe care trebuie sa le vezi macar o data in viața. Ele surprind oamenii din spatele evenimentelor istorice și sacrificiile uriașe din cele mai atroce conflicte mondiale. Iata cateva dintre cele mai impresionante…

- Ministerul Culturii a semnat ieri, 8 iulie 2021, primele 3 contracte de finantare ce vizeaza obiectivele de investitii pentru asigurarea infrastructurii culturale necesare desfașurarii programului Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Finantarea totala acordata de Ministerul Culturii…

- „Dupa 40 de zile”, al patrulea lungmetraj al lui Andrei Gruzsniczki, va avea premiera pe marile ecrane din Romania pe 20 august. Distribuit de AVVA MMIX Studio, producția a avut premiera mondiala, in luna...

- Lungmetrajul „Supernova”, regizat de Harry Macqueen, cu Stanley Tucci si Colin Firth in rolurile principale, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 30 iulie, potrivit news.ro. Drama ii are in centru pe Sam si Tusker. Ei sunt impreuna de 20 de ani si ii uneste o iubire profunda. Dar…

- Popcornul a fost interzis in cinematografe. Care este motivul pentru care gustarea preferata a celor care merg la film? Exista cațiva oameni care nu au agreat aceasta gustare ieftina. De unde am depins obiceiul de a manca floricele de porumb atunci cand vizionam o pelicula sau un serial? De ce a fost…

- Cultura iși recaștiga locul in viața noastra de zi cu zi. Sunt programate spectacole de teatru, de opera, concerte simfonice si proiectii in cinematografe cu public. In sali, pot fi ocupate doar o treime din locuri, deocamdata. Entuziasmul se simte insa de ambele parti ale scenei. Publicul avid de spectacol…

- Cultura iși recaștiga locul in viața noastra. Sunt programate spectacole de teatru, de opera, concerte simfonice si proiectii in cinematografe cu public. In sali, pot fi ocupate doar o treime din locuri, deocamdata. Entuziasmul se simte insa de ambele parti ale scenei.